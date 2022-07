"Romano si vende i posti all'Arpal a 3mila euro l'anno": le intercettazioni sulla corruzione in Puglia. L'ex consigliere fu trovato con 10mila euro in una busta (Di sabato 9 luglio 2022) Le carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex senatore e assessore regionale al Welfare Totò Ruggeri: in particolare emergono i rapporti con l’ex consigliere regionale, esponente di Puglia Popolare, Mario Romano, indicato dagli investigatori come un soggetto in... Leggi su repubblica (Di sabato 9 luglio 2022) Le carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex senatore e assessore regionale al Welfare Totò Ruggeri: in particolare emergono i rapporti con l’exregionale, esponente diPopolare, Mario, indicato dagli investigatori come un soggetto in...

