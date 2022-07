Roma | Zaniolo salta la prima amichevole Pista Juve sempre più calda

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Zaniolo alla #Juve! Giornata proficua, la #Roma scende a 40-45 cash (prestito con obbligo, no a #Arthur). Question… - DiMarzio : #Roma, #Zaniolo salta l'amichevole con il Trastevere a causa di un problema fisico - Gazzetta_it : Roma, #Zaniolo salta la prima amichevole. E si scalda pista Juve #calciomercato - alejogallotti : RT @Gazzetta_it: Roma, #Zaniolo salta la prima amichevole. E si scalda pista Juve #calciomercato - psbrdx : RT @matteopinci: Qui si parla di #Zaniolo, del test col Trastevere che non ha giocato, di offerte della #Juventus e del prezzo fissato dall… -

In vista della prima amichevole stagionale contro il Trastevere, l'allenatore dellaMourinho ha preso una decisione suPrima amichevole estiva per ladi Josè Mourinho che debutta a Trigoria, a porte chiuse, contro il Trastevere, formazione capitolina militante in Serie D e recentemente affidata all'ex ...Così la, nella prima uscita stagionale contro il Trastevere - svoltasi a Trigoria e a porte ... IL CASOA tenere banco, comunque., è stato ancora una volta Nicolò, che non ha ...La squadra di Mourinho ha cominciato a scaldare i motori quest'oggi: il primo test stagionale ha visto i giallorossi fronteggiare il Trastevere. Al match non ha preso parte Nicolò Zaniolo, bloccato da ...Il fantasista salta la prima amichevole stagionale della Roma per lombalgia. Ma la tentazione bianconera resta fortissima: i prossimi sviluppi ...