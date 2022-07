Roma: vasto incendio, esplosioni, evacuati due immobili. Ipotesi dolo (Di sabato 9 luglio 2022) In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco il rogo è partito intorno alle 16.50 all'altezza di via Casilina. Le fiamme avrebbero interessato anche un'area abbandonata accanto al parco archeologico di Centocelle L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 luglio 2022) In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco il rogo è partito intorno alle 16.50 all'altezza di via Casilina. Le fiamme avrebbero interessato anche un'area abbandonata accanto al parco archeologico di Centocelle L'articolo proviene da Firenze Post.

