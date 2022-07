Roma, tremendo incendio in via di Boccea: a fuoco rifiuti e vegetazione (VIDEO e FOTO) (Di sabato 9 luglio 2022) Un pomeriggio di fuoco per Roma che continua ad essere funestata dagli incendi. Dopo il rogo sulla tangenziale e quello che ha coinvolto delle palazzine ad Ostia, l’ennesimo incendio è invece divampato a Castel di Guido. Leggi anche: Roma, appiccano incendio ai cassonetti: le fiamme minacciano i locali sulla strada Maxi incendio in via di Boccea: cosa sta succedendo Le fiamme sono divampate oggi, sabato 9 luglio, a Castel di Guido e precisamente sul lato confinante con via di Boccea. A bruciare diversi materiali di risulta che si trovavano all’interno di un campo piuttosto grande. Partite da questo ammasso di rifiuti, le fiamme si sono poi estese al al bosco, al fosso e alle sterpaglie adiacenti, dando vita ad un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022) Un pomeriggio diperche continua ad essere funestata dagli incendi. Dopo il rogo sulla tangenziale e quello che ha coinvolto delle palazzine ad Ostia, l’ennesimoè invece divampato a Castel di Guido. Leggi anche:, appiccanoai cassonetti: le fiamme minacciano i locali sulla strada Maxiin via di: cosa sta succedendo Le fiamme sono divampate oggi, sabato 9 luglio, a Castel di Guido e precisamente sul lato confinante con via di. A bruciare diversi materiali di risulta che si trovavano all’interno di un campo piuttosto grande. Partite da questo ammasso di, le fiamme si sono poi estese al al bosco, al fosso e alle sterpaglie adiacenti, dando vita ad un ...

