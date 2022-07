Roma, maxi rogo di rifiuti sulla Tangenziale: aria irrespirabile (VIDEO) (Di sabato 9 luglio 2022) Non c’è davvero pace per la Capitale che continua a bruciare. L’ennesimo rogo è divampato oggi, sabato 9 luglio, sulla Tangenziale Olimpica. A bruciare cumuli di rifiuti e container. Numerose le segnalazioni dei residenti comprensibilmente preoccupati per l’accaduto e per l’acre adore di plastica presente nell’aria. Leggi anche: Roma, appiccano incendio ai cassonetti: le fiamme minacciano i locali sulla strada Bruciano rifiuti e container sulla Tangenziale: cosa sta succedendo Come anticipato, le fiamme sono divampate oggi sulla Tangenziale Olimpica in direzione Foro Italico e precisamente all’altezza del supermercato Natura si, dietro l’ex campo nomadi. aria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022) Non c’è davvero pace per la Capitale che continua a bruciare. L’ennesimoè divampato oggi, sabato 9 luglio,Olimpica. A bruciare cumuli die container. Numerose le segnalazioni dei residenti comprensibilmente preoccupati per l’accaduto e per l’acre adore di plastica presente nell’. Leggi anche:, appiccano incendio ai cassonetti: le fiamme minacciano i localistrada Brucianoe container: cosa sta succedendo Come anticipato, le fiamme sono divampate oggiOlimpica in direzione Foro Italico e precisamente all’altezza del supermercato Natura si, dietro l’ex campo nomadi....

Pubblicità

fanpage : Matteo Iacobacci ha 21 anni e ha contribuito a mettere in salvo 33 bambini dal maxi incendio di lunedì scorso a Cas… - CorriereCitta : Roma, maxi rogo di rifiuti sulla Tangenziale: aria irrespirabile (VIDEO) - rottenmiu : quelli di una certa discoteca espongono le visuals di arca sul maxi schermo per compensare il fatto che la loro è u… - infoitinterno : Roma, maxi-rissa alla discoteca “Giardini dell'Eden”: coinvolti i buttafuori, tre feriti (uno grave) - infoitinterno : Roma, maxi rissa in discoteca: tre feriti, uno è grave -