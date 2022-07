Roma, lombalgia per Zaniolo: assente nell’amichevole contro il Trastevere (Di sabato 9 luglio 2022) Nicolò Zaniolo non ha preso parte all’amichevole Roma-Trastevere. A renderlo noto è la società capitolina, che ha sottolineato come alla base dell’assenza del ragazzo ci fosse la lombalgia. Nessun ‘caso’ di mercato dunque, nonostante Zaniolo sia molto vicino alla Juventus. Non è sceso in campo neppure Leonardo Spinazzola che, come da programma, ha svolto del lavoro individuale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Nicolònon ha preso parte all’amichevole. A renderlo noto è la società capitolina, che ha sottolineato come alla base dell’assenza del ragazzo ci fosse la. Nessun ‘caso’ di mercato dunque, nonostantesia molto vicino alla Juventus. Non è sceso in campo neppure Leonardo Spinazzola che, come da programma, ha svolto del lavoro individuale. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Roma, lombalgia per #Zaniolo: assente nell’amichevole contro il Trastevere - Laudatiii : @siamo_la_Roma Quanto è finita? Zaniolo lombalgia ???? - ilRomanistaweb : ?? Lombalgia per #Zaniolo: in tribuna col Trastevere. Individuale per #Spinazzola Il prossimo test sarà mercoledì co… - exsebio : 'Zaniolo a 23 anni ha già la lombalgia: Roma, un catorcio così non vale più di 10 milioni' (Il Vigorelliere dello Sport) - romanewseu : Trigoria, #Zaniolo out in Roma-Trastevere out per lombalgia. Individuale per Spinazzola -