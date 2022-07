Roma, incendio a Centocelle: autodemolitori in fiamme. Evacuati 4 palazzi. Municipio: finestre chiuse e usate le mascherine (Di sabato 9 luglio 2022) Una densa nube di fumo nero che dal quadrante est della Capitale è diventata in poco tempo visibile anche in centro. Poi il rumore di boati ed esplosioni ripetute e l'invito ai residenti... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 9 luglio 2022) Una densa nube di fumo nero che dal quadrante est della Capitale è diventata in poco tempo visibile anche in centro. Poi il rumore di boati ed esplosioni ripetute e l'invito ai residenti...

Pubblicità

vigilidelfuoco : ?? #Roma, dalle 16.45 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo in via Casilina, zona Centocelle, per un #incendio che h… - petergomezblog : Roma, vasto incendio in zona via Casilina/Centocelle: è il terzo in pochi giorni. Nube di fumo visibile da molti qu… - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - gioalbarosa : Incendio a Roma, Gualtieri: 'Sequenza di roghi impressionante, ora unità politica' Mi sembra comunque che il Signor… - quartomiglio : Incendio zona via Togliatti, personale #ARPALAZIO sul posto per sopralluogo. In zona è presente stazione di rete fi… -