Roma, già individuato il sostituto di Zaniolo: il nome (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato Roma: la situazione di Zaniolo è sempre in bilico e i giallorossi avrebbero già individuato il suo sostituto Se la Juventus dovesse affondare il colpo per Nicolò Zaniolo, la Roma non si farà trovare impreparata sul fronte calciomercato. In base a quanto spiegato da Sky Sport, infatti, il club giallorosso avrebbe già individuato il nome del possibile sostituto del fantasista. Si tratta di Zaha, esterno classe 1992 del Crystal Palace. Il giocatore ha già trovato il gradimento di Mourinho e Tiago Pinto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato: la situazione diè sempre in bilico e i giallorossi avrebbero giàil suoSe la Juventus dovesse affondare il colpo per Nicolò, lanon si farà trovare impreparata sul fronte calciomercato. In base a quanto spiegato da Sky Sport, infatti, il club giallorosso avrebbe giàildel possibiledel fantasista. Si tratta di Zaha, esterno classe 1992 del Crystal Palace. Il giocatore ha già trovato il gradimento di Mourinho e Tiago Pinto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

