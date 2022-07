(Di sabato 9 luglio 2022) Non ce l’ha fatta ed ènel tardo pomeriggio di oggi, 9 luglio, l’40enne colpito ieri da unadimentre stava lavorando in una palazzina di viale Jonio, nel quartiere Montesacro, a. L’uomo ieri mattina era intento in lavori di ristrutturazione della facciata, al civico 245/a ed era munito di casco. Ad un tratto, per motivi ancora da appurare, una pesantedisi èta dal balcone di un’abitazione al quinto piano. Leggi anche: Incidente sulprecipita dal carrello elevatore Condizioni disperate Laha colpito in pieno, alla testa, il 40enne. L’uomo è stato immediatamente soccorso, ma le sue condizioni sono ...

Roma, ennesima tragedia sul lavoro: si stacca una lastra di marmo, morto operaio Non ce l'ha fatta ed è morto nel tardo pomeriggio di oggi, 9 luglio, l'operaio 40enne colpito ieri da una lastra di marmo mentre stava lavorando in una palazzina di viale Jonio, nel quartiere Montesac ...