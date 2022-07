Roaming in Europa, cosa cambia da luglio 2022: la guida per non sbagliare in vacanza (Di sabato 9 luglio 2022) Le vacanze 2022 godranno ancora dell’abbattimento dei costi per il Roaming nei paesi dell’Unione Europea. Le regole del «roam like at home», ossia la possibilità di telefonare, inviare SMS e navigare su Internet sfruttando la stessa tariffa nazionale del proprio operatore sono state prorogate fino al 2032, senza costi extra. Ma se per SMS e chiamate non ci sono grossi limiti anche se hai un piano all inclusive, i GB compresi nella tua offerta nazionale non sono gli stessi quando viaggi in Europa: come sa già chi ha provato ad andare all’estero negli ultimi anni, gli operatori hanno dovuto mettere un freno alle possibilità degli utenti per non rischiare di andare in rosso. Volendo riassumere una formula più complessa, gli operatori hanno agganciato i giga da inserire nella tua offerta al prezzo del tuo abbonamento e al costo dei GB ... Leggi su gqitalia (Di sabato 9 luglio 2022) Le vacanzegodranno ancora dell’abbattimento dei costi per ilnei paesi dell’Unione Europea. Le regole del «roam like at home», ossia la possibilità di telefonare, inviare SMS e navigare su Internet sfruttando la stessa tariffa nazionale del proprio operatore sono state prorogate fino al 2032, senza costi extra. Ma se per SMS e chiamate non ci sono grossi limiti anche se hai un piano all inclusive, i GB compresi nella tua offerta nazionale non sono gli stessi quando viaggi in: come sa già chi ha provato ad andare all’estero negli ultimi anni, gli operatori hanno dovuto mettere un freno alle possibilità degli utenti per non rischiare di andare in rosso. Volendo riassumere una formula più complessa, gli operatori hanno agganciato i giga da inserire nella tua offerta al prezzo del tuo abbonamento e al costo dei GB ...

