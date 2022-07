Ritrovamento di 13 tombe in valle telesina | si apre il dibattito tra gli studiosi

Leggi su anteprima24

Ildelle tredicidel V secolo a.C., avvenuto nei territori di Amorosi e Puglianello durante gli scavi per la realizzazione dell'Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari, è stato accolto con vivo interesse tra glilocali riuniti dall'Istituto Storico del Sannio Telesino. Il Presidente dell'Istituto, dott. Michele Selvaggio, si è così espresso riguardo la scoperta: "Mi complimento con chi non ha occultato i ritrovamenti, ma ha divulgato e reso fruibile agliuna così importante scoperta! Credo che l'Istituto Storico che presiedo possa farsi promotore di un incontro di studio invitando il Soprintendente per l'Archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di Benevento e Caserta, prof. Mario Pagano, i Responsabili del settore tecnico archeologico per i Comuni ...