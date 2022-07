Rinnovo Handanovic | ufficialità attesa per oggi | il motivo

Pubblicità

CalcioNews24 : Il retroscena del rinnovo di #Handanovic: accordo trovato da tempo ma ancora senza ufficialità ?? - news24_inter : Oggi l'ufficialità del rinnovo di #Handanovic ??? - Fprime86 : RT @sportmediaset: Handanovic, si attende l'annuncio del rinnovo | Distanza col Psg per Skriniar #Inter #Dybala #Vidal - Zelgadis265 : RT @FcInterNewsit: CdS - Handanovic festeggia i 10 anni all'Inter: oggi l'annuncio del rinnovo come regalo - Yuro_23 : RT @sportmediaset: Handanovic, si attende l'annuncio del rinnovo | Distanza col Psg per Skriniar #Inter #Dybala #Vidal -

Fcinternews.it

Che ha cambiato rotta, l'ha tolto dal mercato e valuta ildel contratto, in scadenza nel ... E insieme a Barella è uno dei candidati per ereditare la fascia di capitano di...del colombiano - che si è liberato a parametro zero dopo un'inesistente tratttiva per il... Dopo essere stato accostato anche all'Inter nel caso di un addio dipoi mai concretizzatosi,... CdS - Handanovic festeggia i 10 anni all'Inter: oggi l'annuncio del rinnovo come regalo Il portiere festeggia oggi 10 anni in nerazzurro, intanto continua la trattativa per Bremer: il brasiliano è indipendente dall'addio dello ...Giornata emotivamente importante per Samir Handanovic. Oggi saranno dieci anni di Inter per il portiere sloveno, acquistato dall’Udinese il 9 luglio del 2012. Si ...