Riley Keough con War Pony, co-diretto con l'amica Gina Gammel e scritto con due esordienti sceneggiatori della riserva indiana di Pine Ridge, da Cannes si è portato a casa La Caméra d'or «Non ce l'ho fatta a diplomarmi. Andare dove l'arte mi portava era l'unica possibilità». Già non sarebbe male come inizio. Rischia di esserci qualcosa di vero. Se poi a Riley Keough chiedi: «E nel vasto campionario dell'arte, la musica è mai stata un'opzione?», lei risponderà, inclinando la testa di lato, lo sguardo di chi si domanda "finirà mai questa storia?": «La musica no, non è mai stata il mio pallino». I 4 giovani protagonisti di War Pony. Riley Keough è la nipote di Elvis Presley, la figlia di Lisa Marie. Lei musicista, lui leggenda. A 5 anni gironzolava tra Graceland e il Neverland Ranch: sua madre, che si era separata dal cantautore Danny Keough, aveva sposato Michael Jackson. È molto probabile che non ci sia mai stata un'intervista tra quelle concesse dall'attrice, ...

