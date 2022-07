Rifiuti a Roma, allarme dei medici: «Emergenza igienica». Alemanno: «Serve un commissario» (Di sabato 9 luglio 2022) Tra Rifiuti e i recenti incendi, Roma sta vivendo una drammatica situazione che preoccupa l’Ordine dei medici. «Ho già chiesto un incontro con il sindaco», Roberto Gualtieri spiega all’Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma. «Ho mandato una lettera ufficiale proprio per parlare di salute, perché il primo cittadino è anche l’ufficiale sanitario e con i medici di Roma deve confrontarsi sui problemi che si stanno verificando» sui Rifiuti. «La cosa spiacevole – riferisce – è che ad oggi, nonostante abbia scritto la lettera quindici giorni fa, non abbia ancora avuto risposta. Mi rendo conto che un termovalorizzatore non può comparire dall’oggi al domani, ma possiamo cercare di trovare qualche soluzione, che magari si è già ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 luglio 2022) Trae i recenti incendi,sta vivendo una drammatica situazione che preoccupa l’Ordine dei. «Ho già chiesto un incontro con il sindaco», Roberto Gualtieri spiega all’Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell’Ordine deidi. «Ho mandato una lettera ufficiale proprio per parlare di salute, perché il primo cittadino è anche l’ufficiale sanitario e con idideve confrontarsi sui problemi che si stanno verificando» sui. «La cosa spiacevole – riferisce – è che ad oggi, nonostante abbia scritto la lettera quindici giorni fa, non abbia ancora avuto risposta. Mi rendo conto che un termovalorizzatore non può comparire dall’oggi al domani, ma possiamo cercare di trovare qualche soluzione, che magari si è già ...

