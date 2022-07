Ricky Martin | la terribile notizia ha sconvolto il mondo intero | cos’è successo

Pubblicità

zazoomblog : Ricky Martin rischia il carcere per violenza domestica: “Relazione incestuosa col giovane nipote” - #Ricky #Martin… - ilmessaggeroit : Ricky Martin accusato di stalking e violenze. «Relazione clandestina con il nipote 21enne». Ma lui nega - factonation : Ha Ash, Reik, Sin Bandera, Camila, Rio Roma, Yuridia, Carlos Rivera, Ricky Martin, David Bisbal,Tini… - glooit : Ricky Martin accusato di incesto col nipote: rischia il carcere leggi su Gloo - blogtivvu : Ricky Martin accusato di violenza domestica dal nipote dopo una relazione clandestina: rischia 50 anni di carcere,… -

La tempesta perfetta sta per abbattersi su. Non bastasse la denuncia dalla sua ex manager americana Rebecca Drucke r per il presunto mancato pagamento di oltre tre milioni di dollari per commissioni contrattuali; le voci di una ...Guai giudiziari per. Le autorità portoricane hanno emanato il primo luglio un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti, dopo le accuse di stalking e violenza domestica da parte di una persona con cui ha ...Guai giudiziari per Ricky Martin. Le autorità portoricane hanno emanato il primo luglio un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti, dopo le accuse di stalking e violenza domestica ...La persona che avrebbe subito le presunte violenze, finora rimasta anonima, sarebbe il 22enne figlio della sorella del cantante Vanessa Martin ...