Riciclo creativo barattoli di latta: tante idee per decorare la casa (Di sabato 9 luglio 2022) Salve a tutti oggi vogliamo mostrarvi come riciclare i barattoli di latta. Questo è uno dei ricicli più semplici e fantasiosi, le idee da poter realizzare con con i barattoli di latta sono davvero tante! Vaso sospeso con fettucce di stoffa riciclata. Per colorare i barattoli di latta tutto quel che serve è una bomboletta spray del colore che più vi piace. Fonte immagine Alzatina porta fiori riciclando tre barattoli di diverse dimensioni Un'idea davvero geniale! Fonte immagine Un tocco di natura Con la colla a caldo è possibile rivestire un barattolo di latta usando dei semplici rami secchi. Fonte immagine Decorazione con i bottoni Dopo aver verniciato il barattolo di latta possiamo rivestirlo a ...

