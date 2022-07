Renato Sanches tra PSG e Milan: la situazione (Di sabato 9 luglio 2022) Al cuor non si comanda. Sembra essere questa la filosofia di Renato Sanches, che rischia di costare cara al Milan. Il portoghese infatti è da mesi un obiettivo del calciomercato rossonero ma, per ora, la corte di Maldini e Massara non sembra aver scalfito la volontà del centrocampista che ha in mente altre destinazioni. Una posizione assunta dopo aver inizialmente strizzato l’occhio alla dirigenza Milanista. Alla fine della scorsa stagione infatti Sanches si era detto entusiasta dell’idea di trasferirsi a Milano ma, in quel momento, i rossoneri erano bloccati da alcune importanti questioni societarie e le parti hanno deciso di riaggiornarsi a luglio. Nel frattempo però la volontà del giocatore sembra essere cambiata radicalmente. Questione di cuore ANSA Renato ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Al cuor non si comanda. Sembra essere questa la filosofia di, che rischia di costare cara al. Il portoghese infatti è da mesi un obiettivo del calciomercato rossonero ma, per ora, la corte di Maldini e Massara non sembra aver scalfito la volontà del centrocampista che ha in mente altre destinazioni. Una posizione assunta dopo aver inizialmente strizzato l’occhio alla dirigenzaista. Alla fine della scorsa stagione infattisi era detto entusiasta dell’idea di trasferirsi ao ma, in quel momento, i rossoneri erano bloccati da alcune importanti questioni societarie e le parti hanno deciso di riaggiornarsi a luglio. Nel frattempo però la volontà del giocatore sembra essere cambiata radicalmente. Questione di cuore ANSA...

