Renato Sanches Milan, accordo con il Lille ma Mendes gioca al rialzo. La situazione (Di sabato 9 luglio 2022) Il Milan ha raggiunto un accordo con il Lille per Renato Sanches, ma manca ancora quello sull’ingaggio del portoghese Arrivano aggiornamenti sulla situazione relativa a Renato Sanches da parte di calciomercato.com e in particolare da Daniele Longo. Il Lille ha in mano (ed ha accettato) l’offerta da 10 milioni di euro più bonus presentata dal Milan. Tuttavia Jorge Mendes, è al lavoro per cercare di strappare commissioni più alte e chiedere ai rossoneri anche un aumento sul contratto inizialmente stipulato (quadriennale da 3.2 milioni a stagione più bonus), con la nuova richiesta sui 4,5 milioni. Rossoneri al lavoro L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Ilha raggiunto uncon ilper, ma manca ancora quello sull’ingaggio del portoghese Arrivano aggiornamenti sullarelativa ada parte di calciomercato.com e in particolare da Daniele Longo. Ilha in mano (ed ha accettato) l’offerta da 10 milioni di euro più bonus presentata dal. Tuttavia Jorge, è al lavoro per cercare di strappare commissioni più alte e chiedere ai rossoneri anche un aumento sul contratto inizialmente stipulato (quadriennale da 3.2 milioni a stagione più bonus), con la nuova richiesta sui 4,5 milioni. Rossoneri al lavoro L'articolo proviene da Calcio News 24.

tvdellosport : ?? MILAN, RENATO SANCHES SI AVVICINA Si avvicina il colpo Renato #Sanches per il #Milan . I rossoneri sono vicini… - PietroMazzara : Renato #Sanches (e chi gli sta vicino) sta creando una di quelle situazioni che non piacciono per niente a #Maldini… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - prai61 : RT @angelomangiante: Lo slancio post rinnovo di Maldini-Massara è evidente sul mercato. Senza di loro, le operazioni Renato Sanches, De Ket… - CalcioNews24 : Mendes prova a giocare al rialzo con il #Milan ?? -