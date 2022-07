Renato Sanches | l’indizio riaccende i tifosi del Milan | presto sarà ufficiale

Pubblicità

angelomangiante : Lo slancio post rinnovo di Maldini-Massara è evidente sul mercato. Senza di loro, le operazioni Renato Sanches, De… - tvdellosport : ?? MILAN, RENATO SANCHES SI AVVICINA Si avvicina il colpo Renato #Sanches per il #Milan . I rossoneri sono vicini… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - TeofiloSteven : RT @FratelliRosson: Da Portogallo e Francia è rimbalzata la notizia della chiusura di Renato Sanches al PSG, ma al momento la società parig… - Danni1899 : RT @angelomangiante: Lo slancio post rinnovo di Maldini-Massara è evidente sul mercato. Senza di loro, le operazioni Renato Sanches, De Ket… -

Dopo de Katelaere (nell'idea di Stefano Pioli prenderà il posto di Brahim Diaz) toccherà a Hakim Ziyech e, gli altri obiettivi del mercato dei campioni d'Italia. Zaha, ecco l'offerta ...Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero trovato l'accordo col Lille per, ma il portoghese vorrebbe ancora il PSG Il quotidiano portoghese Record rilancia la notizia sul futuro di. Il Milan avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Lille per ...Sanches Milan - L'obiettivo dichiarato da tempo per il centrocampo è quello di Renato Sanches e in queste ultime ore sembra aver preso la sua decisione.L'asse tra Milan e Roma è ancora caldo. Si è riaccesa una vecchia pista per il centrocampo che porterebbe ad un interessante scambio ...