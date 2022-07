Renato Sanches, il Lille trova già il sostituto: visite mediche per Cabella (Di sabato 9 luglio 2022) Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, è in uscita dal Lille. Il club francese ha già trovato il suo sostituto: Remy Cabella Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 luglio 2022), obiettivo di calciomercato del Milan, è in uscita dal. Il club francese ha giàto il suo: Remy

Pubblicità

tvdellosport : ?? MILAN, RENATO SANCHES SI AVVICINA Si avvicina il colpo Renato #Sanches per il #Milan . I rossoneri sono vicini… - PietroMazzara : Renato #Sanches (e chi gli sta vicino) sta creando una di quelle situazioni che non piacciono per niente a #Maldini… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - prai61 : RT @angelomangiante: Lo slancio post rinnovo di Maldini-Massara è evidente sul mercato. Senza di loro, le operazioni Renato Sanches, De Ket… - CalcioNews24 : Mendes prova a giocare al rialzo con il #Milan ?? -