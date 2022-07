Realizzato in maniera avventurosa, censurato in patria, premiato all'estero... arriva finalmente in Italia il film più noto del cineasta cinese in versione restaurata (Di sabato 9 luglio 2022) LA DONNA DEL FIUME-SUZHOU RIVERGenere: Drammatico ???Regia: Ye Lou. Con Xhun Zhou, Hongsheng Jia, Zhongkai Hua, Anlian Yao, Nai An, Zhang Ming Fang Xhun Zhou e? “La donna del fiume”. Realizzato in maniera avventurosa, censurato in patria, premiato all’estero, mai proiettato in Italia, arriva in sala il film più noto (2000) del cineasta cinese in versione restaurata 4k. Protagonista la città natale dell’autore, Shanghai, e il fiume che la attraversa, testimone della vita che brulica sulle sue sponde. La voce narrante di un videomaker, innamorato di Meimei, giovane donna che lavora come sirena in un baracquario, accompagna ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 luglio 2022) LA DONNA DEL FIUME-SUZHOU RIVERGenere: Drammatico ???Regia: Ye Lou. Con Xhun Zhou, Hongsheng Jia, Zhongkai Hua, Anlian Yao, Nai An, Zhang Ming Fang Xhun Zhou e? “La donna del fiume”.ininall’, mai proiettato inin sala ilpiù(2000) delin4k. Protagonista la città natale dell’autore, Shanghai, e il fiume che la attraversa, testimone della vita che brulica sulle sue sponde. La voce narrante di un videomaker, innamorato di Meimei, giovane donna che lavora come sirena in un baracquario, accompagna ...

Pubblicità

ConcettTumino : @scirocco2017 @CristinaMolendi @gentilivero Io non contesto il '68, sono convinta che la guerra in Vietnam è stato… - MaximiMilani : #battitilive nel cercare di imitare il Festivalbar continua nella sua coerenza di essere un pessimo spettacolo, rea… - AntonioDiNoia5 : @Albums2Hear Il grande fenomeno 'Mood'realizzato in maniera stravolgente con musica e film . - xdrewsconcerts : non poteva essere detto in maniera migliore. non si può non essere felice per carlos che ha realizzato un sogno, n… - FlaviaDMichetti : RT @reportdifesa: Di Massimo Giardinieri Varese. Con il costante e preoccupante aumento dei prezzi dei carburanti che in maniera determina… -