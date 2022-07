Ravello Salerno | dentista turco perde portafoglio con 4mila euro | un ragazzo lo trova e glielo restituisce

Pubblicità

salernonotizie : Agente della Municipale aggredita a Ravello, la solidarietà di Rispoli (Csa Salerno) - Agenparl : Agente della polizia municipale aggredita a Ravello, la solidarietà di Angelo Rispoli (Csa Salerno): 'In Costiera a… - iamParvezKhan07 : RT @ggracedixon: Palazzo Avino, Ravello Salerno, Campania, Italia - occhio_notizie : ?? ULTIM'ORA - Paura in Costiera, scontro tra auto e bus: donna in ospedale | -

commenta Disavventura a lieto fine per un dentista turco a, in provincia di. Al parcheggio di piazza Duomo, dove aveva lasciato l'auto, l'uomo si è accorto di aver perso il portafoglio con 4mila euro in contanti , carte di credito e ...Questa situazione incresciosa ha portato all aggressione di due Colleghi nel giro di pochi giorni, prima il Comandante di Tramonti, poi una operatrice di. - hanno commentato il segretario ...Il turista ha premiato l'onestà del giovane con 200 euro. Non solo: gli ha lasciato i suoi recapiti invitandolo ad andare in Turchia anche solo per curarsi i denti ...Al via la prima serata dell'edizione Notte Bianca Salerno 2022: è traffico in tilt dalle ore 19 e persone in strada dalle 20 ...