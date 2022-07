Ragazzo trova portafoglio con 4mila euro: il proprietario gli regala soldi e visita dentistica (Di sabato 9 luglio 2022) Smarrisce il portafoglio con dentro 4mila euro in contanti mentre è in vacanza, un giovane lo trova per strada e glielo restituisce. L’episodio è accaduto a Ravello, in Costiera Amalfitana. Ritrova portafoglio con 4mila euro: il proprietario lo ringrazia con una ricca ricompensa Il proprietario del portafoglio è un facoltoso dentista turco. All’interno, oltre i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 9 luglio 2022) Smarrisce ilcon dentroin contanti mentre è in vacanza, un giovane loper strada e glielo restituisce. L’episodio è accaduto a Ravello, in Costiera Amalfitana. Ricon: illo ringrazia con una ricca ricompensa Ildelè un facoltoso dentista turco. All’interno, oltre i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

GianVivoli : Sceneggiatura cinematografica sulla realta' dei Madonnari : Brema oggi (Germania ),Hans è un ragazzo 25enne che fre… - sataspritz : Quando il mio ragazzo prende il telefono in mano si trova foto e commenti sulla mia cucina, ricevuti in diretta passo passo - Nalu_2017 : Come se fosse bloccandomi gli altri non ricevono questo avviso ?? sul serio? Il ragazzo confuso che cerca le signori… - Crabb19563047 : @ValeriaParrell2 Trovata la sentenza. In estrema sintesi il giudice d'appello non si fida delle contraddizioni nel… - 97ylor : ma sono la prima che in un ambiente con troppi uomini si trova male quindi capisco al 100% quello che dice op. ora… -