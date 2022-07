Raf, la grave malattia entrata a casa del cantante: “Un baratro…” | Il triste dramma (Di sabato 9 luglio 2022) Un triste dramma si è abbattuto sulla famiglia del noto cantante italiano Raf. Ecco i dettagli e i retroscena in merito alla malattia Il cantautore originario della Puglia si trova sulla cresta dell’onda da ormai moltissimi anni. La sua carriera è cominciata addirittura nel 1977, vale a dire quando Raf era appena maggiorenne. Egli ha raccolto un tripudio di successi per merito dei testi delle canzoni da lui scritti accompagnati dalla sua straordinaria voce. Raf (Websource)L’artista ha partecipato per quattro volte al Festival di Sanremo, ottenendo il suo miglior risultato nel 1991 quando si è posizionato al decimo posto in classifica con il brano dal titolo “Oggi un Dio non ho”. Il tredicesimo e, fin qui, ultimo album di Raf è uscito nel 2015, intitolato “Sono io”. All’interno di esso troviamo undici ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 9 luglio 2022) Unsi è abbattuto sulla famiglia del notoitaliano Raf. Ecco i dettagli e i retroscena in merito allaIl cantautore originario della Puglia si trova sulla cresta dell’onda da ormai moltissimi anni. La sua carriera è cominciata addirittura nel 1977, vale a dire quando Raf era appena maggiorenne. Egli ha raccolto un tripudio di successi per merito dei testi delle canzoni da lui scritti accompagnati dalla sua straordinaria voce. Raf (Websource)L’artista ha partecipato per quattro volte al Festival di Sanremo, ottenendo il suo miglior risultato nel 1991 quando si è posizionato al decimo posto in classifica con il brano dal titolo “Oggi un Dio non ho”. Il tredicesimo e, fin qui, ultimo album di Raf è uscito nel 2015, intitolato “Sono io”. All’interno di esso troviamo undici ...

Pubblicità

Raf_ju : @crishaone @emilianofaziosi boh sarà che io non do mai rilevanza a nessuno che in precedenza non abbia già dimostra… -