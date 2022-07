Putin mette in campo il “mostro degli abissi”, il sommergibile nucleare che può colpire a 10mila km (video) (Di sabato 9 luglio 2022) La Nato lo stava monitorando da anni, ma gli esperti di armamenti nucleari erano convinti che il sommergibile più potente dai tempi dell’Urss fosse ancora un’utopia, per la Russia. Che invece, bluffando o meno lo sapremo più in là, annuncia il varo del cosiddetto “mostro degli abissi”, un grande sommergibile a propulsione nucleare con ‘compiti speciali’ di ricerca, esplorazione e soccorso a grande profondità. Secondo la Tass e Interfax, le agenzie ufficiali della Federazione russa, il “Belgorod“, dotato di droni sottomarini a lunga autonomia Poseidon, anch’essi a propulsione nucleare, è stato consegnato alla Marina militare russa con una breve cerimonia nei giorni scors. Putin mette in campo il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 luglio 2022) La Nato lo stava monitorando da anni, ma gli esperti di armamenti nucleari erano convinti che ilpiù potente dai tempi dell’Urss fosse ancora un’utopia, per la Russia. Che invece, bluffando o meno lo sapremo più in là, annuncia il varo del cosiddetto “”, un grandea propulsionecon ‘compiti speciali’ di ricerca, esplorazione e soccorso a grande profondità. Secondo la Tass e Interfax, le agenzie ufficiali della Federazione russa, il “Belgorod“, dotato di droni sottomarini a lunga autonomia Poseidon, anch’essi a propulsione, è stato consegnato alla Marina militare russa con una breve cerimonia nei giorni scors.inil ...

