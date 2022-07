Pubblicità

sportli26181512 : 'Puskas e le lezioni del bibliotecario Alfredo. Così sono diventato Sacchi': 'Puskas e le lezioni del bibliotecario… - Gazzetta_it : 'Puskas e le lezioni del bibliotecario Alfredo. Così sono diventato Sacchi'. L'ex. c.t. si racconta a #Sportweek -

Corriere della Sera

Il gioco di squadra è un'idea che non lo abbandona mai, nemmeno adesso che potrebbe rilassarsi e fare il nonno, e invece si danna l'anima per migliorare, per innovare, per andare oltre, sempre con gli ...Il gioco di squadra è un'idea che non lo abbandona mai, nemmeno adesso che potrebbe rilassarsi e fare il nonno, e invece si danna l'anima per migliorare, per innovare, per andare oltre, sempre con gli ... Marco Rossi, il c.t. dell’Ungheria: «Per me in Italia mai nessuna offerta, stavo per mollare»