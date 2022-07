Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca. Lesina: cede la passerella sul lago. Coldiretti: grandine su siccità, altri danni Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 9 luglio 2022) “vento: forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca.” allerta della Protezione civile per la Puglia con validità fino alle 14. Rischio: secondo lo schema sotto, fonte Protezione civile della Puglia. Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: L’arrivo di grandine, con trombe d’aria, nubifragi e tempeste di vento fa salire il conto dei danni nelle campagne in un territorio duramente provato dal caldo e dalla siccità che hanno seccato la terra, ridotto i raccolti di grano e tagliato la disponibilità di foraggio per gli animali nei campi arsi dal sole o andati a fuoco per gli incendi ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 luglio 2022) “: forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di.”dellaper lacon validitàalle 14. Rischio: secondo lo schema sotto, fontedella. Di seguito un comunicato diffuso da: L’arrivo di, con trombe d’aria, nubifragi e tempeste difa salire il conto deinelle campagne in un territorio duramente provato dal caldo e dallache hanno seccato la terra, ridotto i raccolti di grano e tagliato la disponibilità di foraggio per gli animali nei campi arsi dal sole o andati a fuoco per gli incendi ...

