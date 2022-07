Puglia, maltempo: allerta, ancora vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 9 luglio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “persistenza di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fronte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta, ancora vento fino a burrasca forte <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 luglio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “persistenza di venti da forti adai quadranti settentrionali, con raffiche. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, frontedella. L'articolo ...

