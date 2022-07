PSG, idea Lewandowski per l’attacco. Ma il polacco vuole solo il Barcellona (Di sabato 9 luglio 2022) Il PSG ha inserito Robert Lewandowski sulla lista dei possibili acquisti per l’attacco parigino. Ma lui vuole il Barcellona Secondo quanto riferito da L’Equipe, il PSG sta monitorando da vicino la situazione di Robert Lewandowski per capire se esistono reali margini di inserimento per una trattativa. Il polacco, dal canto suo, è disposto a lasciare la Germania, ma soltanto per unirsi al Barcellona che fatica però a trovare un accordo per il suo acquisto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Il PSG ha inserito Robertsulla lista dei possibili acquisti perparigino. Ma luiilSecondo quanto riferito da L’Equipe, il PSG sta monitorando da vicino la situazione di Robertper capire se esistono reali margini di inserimento per una trattativa. Il, dal canto suo, è disposto a lasciare la Germania, ma soltanto per unirsi alche fatica però a trovare un accordo per il suo acquisto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

