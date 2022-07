Provedel Lazio, nuovi indizi sull’affare direttamente dallo Spezia! Ultime (Di sabato 9 luglio 2022) Provedel è sempre più vicino al trasferimento alla Lazio. nuovi indizi sull’affare in arrivo dal suo attuale club Ivan Provedel è sempre più vicino a diventare un portiere della Lazio, dopo l’ultimo indizio arrivato direttamente dallo Spezia. Nel corso del ritiro di Val Gardena, infatti, l’allenatore dei bianconeri liguri Gotti, durante l’amichevole contro l’FC Gherdenia non ha mandato in campo Provedel ma Zovko. Una possibile indicazione su un addio dell’estremo difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022)è sempre più vicino al trasferimento allain arrivo dal suo attuale club Ivanè sempre più vicino a diventare un portiere della, dopo l’ultimoo arrivatoSpezia. Nel corso del ritiro di Val Gardena, infatti, l’allenatore dei bianconeri liguri Gotti, durante l’amichevole contro l’FC Gherdenia non ha mandato in campoma Zovko. Una possibile indicazione su un addio dell’estremo difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

