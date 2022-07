Prima sessione di autografi a Dimaro: bagno di folla per due calciatori del Napoli! (Di sabato 9 luglio 2022) Primo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro, in Val di Sole, dove gli azzurri resteranno fino al 19 luglio. Ancora mancano alcuni giocatori all’appello, come Koulibaly, per impegni con le rispettive nazionali, ma i tifosi sono già presenti numerosi. Allenamenti per ritrovare la forma e un paio di amichevoli aspettano i giocatori partenopei nella prossima settimana e mezzo, per poi partire alla volta di Castel di Sangro, in Abruzzo, dove si svolgerà la seconda parte del ritiro azzurro. Permanenza di poco più lunga, dal 23 al 6 agosto, rispetto a quella in Trentino, e che accompagnerà il Napoli fino a una settimana dal prematuro inizio della prossima Serie A, il 13 agosto, a causa della pausa per il mondiale in Qatar. Juan Jesus e il giovane Karim Zedadka si sono fermati dopo la fine del primo allenamento per fare autografi ai tifosi presenti, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 luglio 2022) Primo giorno di ritiro per il Napoli a, in Val di Sole, dove gli azzurri resteranno fino al 19 luglio. Ancora mancano alcuni giocatori all’appello, come Koulibaly, per impegni con le rispettive nazionali, ma i tifosi sono già presenti numerosi. Allenamenti per ritrovare la forma e un paio di amichevoli aspettano i giocatori partenopei nella prossima settimana e mezzo, per poi partire alla volta di Castel di Sangro, in Abruzzo, dove si svolgerà la seconda parte del ritiro azzurro. Permanenza di poco più lunga, dal 23 al 6 agosto, rispetto a quella in Trentino, e che accompagnerà il Napoli fino a una settimana dal prematuro inizio della prossima Serie A, il 13 agosto, a causa della pausa per il mondiale in Qatar. Juan Jesus e il giovane Karim Zedadka si sono fermati dopo la fine del primo allenamento per fareai tifosi presenti, ...

