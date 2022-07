Premi Champions League 2022/2023: quanto incasseranno le italiane (Di sabato 9 luglio 2022) Il mese di Settembre accoglierà il nuovo inizio della più ambita competizione europea: la Champions League. La UEFA per la futura edizione 2022/2023, come riportato da Calcio&Finanza, ha deciso di mettere a disposizione come montePremi complessivo per le squadre partecipanti una cifra che si aggira attorno ai 2 miliardi di euro. Champions Ceferin Premi Ovviamente il possibile incasso varierà in base al percorso delle singole squadre. L’introito di partenza per le quattro italiane: Milan, Inter, Napoli e Juventus sarà di poco più di 15 milioni di euro, cifra comune a tutte le squadre partecipanti. Inoltre ogni vittoria durante la fase a giorni varrà 2,8 milioni di euro, differentemente con il pareggio si incasseranno ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) Il mese di Settembre accoglierà il nuovo inizio della più ambita competizione europea: la. La UEFA per la futura edizione, come riportato da Calcio&Finanza, ha deciso di mettere a disposizione come montecomplessivo per le squadre partecipanti una cifra che si aggira attorno ai 2 miliardi di euro.CeferinOvviamente il possibile incasso varierà in base al percorso delle singole squadre. L’introito di partenza per le quattro: Milan, Inter, Napoli e Juventus sarà di poco più di 15 milioni di euro, cifra comune a tutte le squadre partecipanti. Inoltre ogni vittoria durante la fase a giorni varrà 2,8 milioni di euro, differentemente con il pareggio si...

