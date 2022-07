Povertà: Coldiretti denuncia, 2,6 milioni di persone per mangiare ricorrono alla carità (Di sabato 9 luglio 2022) L'analisi impietosa di Coldiretti sulla base degli ultimi dati Istat, molti sopravvivono grazie alla carità L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 luglio 2022) L'analisi impietosa disulla base degli ultimi dati Istat, molti sopravvivono grazieL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Povertà: Coldiretti denuncia, 2,6 milioni di persone per mangiare ricorrono alla carità - TomeAntonino : @coldiretti Milioni di italiani sono in povertà assoluta e voi vi preoccupate x un po' di caldo... Non ho parole... -