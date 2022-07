Povera Italia, l’Istat: uno stipendio su tre sotto i 1000 euro al mese (Di sabato 9 luglio 2022) l’Istat: uno stipendio su tre sotto i 1000 euro al mese. Il lavoro la paura più grande, ma i sussidi hanno salvato un milione di persone. Con lo Ius scholae possibili 280mila nuovi Italiani Leggi su lastampa (Di sabato 9 luglio 2022): unosu treal. Il lavoro la paura più grande, ma i sussidi hanno salvato un milione di persone. Con lo Ius scholae possibili 280mila nuovini

Pubblicità

Corriere : Italia sempre più povera: un lavoratore su 3 prende meno di mille euro al mese (lordi) - 2rMarzia : RT @Corriere: Italia sempre più povera: un lavoratore su 3 prende meno di mille euro al mese (lordi) - iannetts70 : RT @ProfMBassetti: Lo dico da mesi ma in Italia ascoltano quelli che in ospedale ci stanno…ma come visitatori o pazienti…povera Italia - PaoloTurconi : @BeaLorenzin @pdnetwork Povera italia - CristinaMolendi : @mimancailmare @matteorenzi Sei il peggio che può avere l’Italia. Comunista grillino. Povera a noi. Eppure ci siete… -