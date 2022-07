Possibile soluzione Atalanta per Alex Sandro: lo scambio esalta i tifosi (Di sabato 9 luglio 2022) Alex Sandro sembra ormai prossimo a lasciare la Juventus, per questo motivo si sogna un grande scambio sulla sinistra con l’Atalanta. Ci sono alcuni giocatori che iniziano la propria carriera nel miglior modo Possibile, proprio come hai saputo fare Alex Sandro una volta arrivato alla Juventus dal Porto, peccato che nelle ultime tre annate il brasiliano sia davvero crollato completamente nel rendimento, per questo motivo si sta cercando una soluzione favorevole con l’Atalanta. LaPresseUno dei giocatori che sicuramente non è riuscito a far fare il grande salto di qualità alla Juventus in queste ultime stagioni è stato il brasiliano Alex Sandro, con il ragazzo che ha dimostrato a tutti gli effetti di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 9 luglio 2022)sembra ormai prossimo a lasciare la Juventus, per questo motivo si sogna un grandesulla sinistra con l’. Ci sono alcuni giocatori che iniziano la propria carriera nel miglior modo, proprio come hai saputo fareuna volta arrivato alla Juventus dal Porto, peccato che nelle ultime tre annate il brasiliano sia davvero crollato completamente nel rendimento, per questo motivo si sta cercando unafavorevole con l’. LaPresseUno dei giocatori che sicuramente non è riuscito a far fare il grande salto di qualità alla Juventus in queste ultime stagioni è stato il brasiliano, con il ragazzo che ha dimostrato a tutti gli effetti di ...

