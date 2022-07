Portogallo-Svizzera oggi in tv: orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di sabato 9 luglio 2022) L’orario e la diretta tv di Portogallo-Svizzera, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2022 di calcio femminile. Tutto pronto per la partenza della più importante manifestazione continentale, l’Inghilterra padrone di casa va a caccia del titolo, ma anche le azzurre di Milena Bertolini vogliono provare a stupire. Appuntamento oggi, sabato 9 luglio, alle ore 18. La partita sarà trasmessa in diretta in tv da Rai Sport+HD e su Sky Sport, e in streaming su Rai Play, Now e SkyGo. SEGUI IL LIVE RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) L’e latv di, match valevole per la prima giornata della fase a gironi deglidi calcio femminile. Tutto pronto per la partenza della più importante manifestazione continentale, l’Inghilterra padrone di casa va a caccia del titolo, ma anche le azzurre di Milena Bertolini vogliono provare a stupire. Appuntamento, sabato 9 luglio, alle ore 18. La partita sarà trasmessa inin tv da Rai Sport+HD e su Sky Sport, e insu Rai Play, Now e SkyGo. SEGUI IL LIVE RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace.

