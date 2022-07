(Di sabato 9 luglio 2022)in corsoSS 148, all’altezza del chilometro 23, nei pressi delrom, in direzione Roma. Lealte stanno distruggendo la vegetazione che costeggia lae il, a causa del vento che tira verso il mare, hanno invaso la, rendendo pericolosa la circolazione.Lesono arrivate proprio adella. Al momento in cui scriviamo non sono ancora arrivati i soccorsi. Si tratta dell’ennesimoche sta devastando l’area di Castel Romano. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

Pontina, grosso incendio a ridosso del campo rom: fumo sulla carreggiata, le fiamme lambiscono la strada Grosso incendio in corso sulla SS 148 Pontina, all'altezza del chilometro 23, nei pressi del campo rom, in direzione Roma. Le fiamme alte stanno distruggendo la vegetazione che costeggia la strada e i ...Anche Pomezia continua a bruciare. Nel primo pomeriggio di oggi, 4 luglio, un grosso incendio è scoppiato alle spalle di via Pontina, all'altezza dell'Hotel Antonella. Vigili del fuoco e protezione ci ...