(Di sabato 9 luglio 2022)– Unper la città, unper lo sport e l’inclusione: i progetti per la realizzazione delal Nord e per ladeldihanno superato la prima fase per lo stanziamento dei fondi del Pnrr. “Un risultato importante – ha commentato il leader dell’opposizione Mario– che raggiungiamo oggi grazie al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, magrazie ai nostri numerosi interventi che si sono succeduti in questi mesi, per portare ala realizzazione diimportanti”. “Siamo orgogliosi di figurare nell’elenco dei comuni ...

Pubblicità

ilfaroonline : Polo natatorio e ristrutturazione del Cetorelli, Baccini: “Un passo avanti per Fiumicino. Ora si pensi anche alle a… -

Il Faro online

Gli azzurri di Alessandro Campagna si radunano al Centro FederaleFrecciarossa a Ostia l'8 luglio e partono per gli Stati Uniti sabato 9 luglio. Il common training in America durerà ...Gli azzurri di Alessandro Campagna si raduneranno al Centro FederaleFrecciarossa a Ostia l'8 luglio e partiranno per gli Stati Uniti sabato 9 luglio. Il common training in America ... Polo natatorio e ristrutturazione del Cetorelli, Baccini: “Un passo avanti per Fiumicino. Ora si pensi anche alle altre opere" A pochi giorni dall'argento iridato, la Nazionale italiana di pallanuoto si ritroverà per preparare la Super Final di World League, in programma dal 23 al 29 luglio a Strasburgo, in Francia: il Setteb ...Savona. Alcuni giorni di riposo e si torna al lavoro. Dopo i campionati del mondo a Budapest, conclusi con la conquista della medaglia d’argento, il Settebello è in partenza per Los Angeles e San Fran ...