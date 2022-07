Poggioreale | detenuto appicca incendio nella cella

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unextracomunitario ha dato fuoco, con una sigaretta, alladove era recluso nel Reparto Avellino del carcere di. E’ accaduto ieri: a riferirlo, oggi, il segretario generale del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (Sappe), Donato Capece. “Le fiamme e il fumo – racconta – si sono estese in tutta la Sezione. Ancora una volta solo grazie all’immediato intervento del personale di polizia penitenziaria si è riusciti a mettere in sicurezza 14 detenuti, nonostante le fiamme ed il fumo avessero reso difficili le operazioni di soccorso. Il tutto è avvenuto con un numero fortemente ridotto di agenti per la nota carenza del personale, in un carcere che ha superato le 2.200 presenze tra i detenuti”. “La situazione è grave in Campania: è ora di dire basta. Le donne e gli ...