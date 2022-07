Pogba gratis alla Juve, così scompaiono le commissioni: a Mertens hanno contato tutti i bonus (Di sabato 9 luglio 2022) Come cambia la narrazione del calcio e delle varie trattative a seconda delle squadre che vengono trattate. Prendiamo due esempi lampanti: oggi Gazzetta dello Sport annuncia trionfante il ritorno di Pogba alla Juve (grande colpo come quello Di Maria ndr), sottolineando che se il francese ritorna ai suoi livelli è devastante. Fino a qui poco da dire, perché Pogba è veramente forte e non possiamo nasconderci dietro un dito. Ma in maniera altrettanto trionfante viene sottolineato che Pogba è stato preso gratuitamente dalla Juve. Il giocatore sicuramente è arrivato a parametro zero dal Manchester United, ma sicuramente non gratuitamente. Ci sono bonus alla firma e laute commissioni da pagare al giocatore ed all’avvocata ... Leggi su napolipiu (Di sabato 9 luglio 2022) Come cambia la narrazione del calcio e delle varie trattative a seconda delle squadre che vengono trattate. Prendiamo due esempi lampanti: oggi Gazzetta dello Sport annuncia trionfante il ritorno di(grande colpo come quello Di Maria ndr), sottolineando che se il francese ritorna ai suoi livelli è devastante. Fino a qui poco da dire, perchéè veramente forte e non possiamo nasconderci dietro un dito. Ma in maniera altrettanto trionfante viene sottolineato cheè stato preso gratuitamente d. Il giocatore sicuramente è arrivato a parametro zero dal Manchester United, ma sicuramente non gratuitamente. Ci sonofirma e lauteda pagare al giocatore ed all’avvocata ...

