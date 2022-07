Pochi figli e bamboccioni | ragazzi senza prospettive Così l' Italia muore

(Di sabato 9 luglio 2022) Vecchi, poveri e. È un quadro desolante quello dipinto da Istat nel consueto ed approfondito rapporto annuale. La popolazionena continua a diminuire, in un lento ma costante peggioramento, iniziato nel 2014. Un saldonegativo, che non viene più compensato dall'apporto numericamente positivo dato dagli immigrati che giungono nel nostro Paese, vi si stabilizzano e, a nostra differenza, procreano. Al 1°gennaio 2022 la popolazione è scesa a 58 milioni 983mila unità, cioè 1 milione 363mila in meno nell'arco di otto anni. Il calo della nuzialità non è stato ancora recuperato e la diminuzione di coppie giovani al primo matrimonio ha ristretto il numero di potenziali genitori, con evidenti ripercussioni sulle nascite a partire dagli ultimi due mesi del 2020. Il crollo delle culle si è protratto nei primi ...

Pubblicità

salomone_l : RT @tempoweb: ??Pochi figli e bamboccioni ??Al #G20 parla l’#Ucraina, #Lavrov se ne va ??Tassisti pronti ad un altro #sciopero ?? La prima pag… - tempoweb : ??Pochi figli e bamboccioni ??Al #G20 parla l’#Ucraina, #Lavrov se ne va ??Tassisti pronti ad un altro #sciopero ?? La… - ILVATE80 : @liliaragnar Eh Dio mio... siamo un paese che forse è giusto fallisca... Incredibile ed impensabile si possa andar… - felips98 : @pollettoalcurry magari per i pochi spicci che ti dà lo stato se hai figli calcoliamo che se non pagassimo tasse in… - TeredjVieira : @BBorisma @jacopo_iacoboni Senta, il resto del mondo che dice lei, a parte la Cina e una piccola parte del Brasile,… -

L'HuffPost

Magari sono maggiormente attratti dal capire come indirizzare i proprial lavoro e di cosa ... Infatti, se i voti del Pd tengono, stessa cosa non sta accadendo ai 5Stelle che sono quotati...... 1450 ca.) Isotta gli dà un figlio, Giovanni, già nel 1447, ma muore dopomesi. Un'altra ... Come si usa allora, alleva i numerosiillegittimi assieme ai suoi, da Roberto a Sallustio a ... Pochi figli, pochi medici. L'università di Milano cerca di rimediare L’ex attaccante, oggi capo delegazione della Nazionale, vive a Londra con la moglie e due figlie. Ecco la sua storia dal castello con 60 stanze a Cremona al rapporto difficile con Sacchi e l’affetto d ...Fine pena mai. Mirko Tomkow, condannato all’ergastolo per l’omicidio del figlio Matias, non uscirà più dal carcere. La sentenza della Corte d’Assise di ...