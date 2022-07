Pnrr, Campania prima per progetti candidati: investimenti pari a 31,8 miliardi di euro (Di sabato 9 luglio 2022) La Campania è prima in Italia per numero di progetti candidati al Pnrr con un importo di investimenti di 31,8 miliardi di euro, pari al 12 per cento del totale nazionale. Dietro la Campania si posizionano la Lombardia con 25,1 miliardi e il Lazio con 25 miliardi. E’ il dato emerso dal rapporto realizzato da I-Com e presentato in occasione dell’incontro “L’innovazione oltre la ripresa. Gli scenari della Campania al tempo del Pnrr”. La Campania si posiziona inoltre sul secondo scalino del podio per copertura Fiber-to-the-Premises (FTTP) con il 46 per cento delle famiglie raggiunte contro il 34 per cento della media italiana. Napoli e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) Lain Italia per numero dialcon un importo didi 31,8dial 12 per cento del totale nazionale. Dietro lasi posizionano la Lombardia con 25,1e il Lazio con 25. E’ il dato emerso dal rapporto realizzato da I-Com e presentato in occasione dell’incontro “L’innovazione oltre la ripresa. Gli scenari dellaal tempo del”. Lasi posiziona inoltre sul secondo scalino del podio per copertura Fiber-to-the-Premises (FTTP) con il 46 per cento delle famiglie raggiunte contro il 34 per cento della media italiana. Napoli e ...

Pubblicità

MariaAgodi : RT @profgviesti: Le assurde decisioni del Ministero Istruzione sui fondi PNRR contro la dispersione scolastica. Il caso della Campania, nel… - teleischia : PNRR. CAMPANIA: PRIMA REGIONE IN ITALIA PER NUMERO DI PROGETTI PRESENTATI - GazzettaSalerno : Il 2021 sembra rappresentare per la Campania un anno di ripresa dopo la pandemia dovuta al covid e il Pnrr va a ins… - gazzettanapoli : Il 2021 sembra rappresentare per la Campania un anno di ripresa dopo la pandemia dovuta al covid e il Pnrr va a ins… - szanzario : RT @profgviesti: Le assurde decisioni del Ministero Istruzione sui fondi PNRR contro la dispersione scolastica. Il caso della Campania, nel… -