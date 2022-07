Più Europa: Bonino, 'niente a che fare con centro 'pancione' che imbarca tutti' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “In un mondo in cui il caos è totale, e in cui si disegnano nuovi schemi e nuove alleanze internazionali, l'Italia è uno dei paesi che ha una buona leadership riconosciuta da tutti. Ma sotto la leadership di Draghi si muovono e si creano partiti che si dissolvono due giorni dopo. tutti liberali, tutti europeisti, tutti centristi. Noi di +Europa con questo centro ‘pancione' e minestrone non c'entriamo niente”. Lo ha detto la leader di +Europa Emma Bonino, intervenendo all'assemblea regionale del Lazio di +E. “Noi stiamo lavorando alla costruzione di una alternativa liberale, democratica ed ecologista per il nostro Paese, che non ha nulla a che fare con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “In un mondo in cui il caos è totale, e in cui si disegnano nuovi schemi e nuove alleanze internazionali, l'Italia è uno dei paesi che ha una buona leadership riconosciuta da. Ma sotto la leadership di Draghi si muovono e si creano partiti che si dissolvono due giorni dopo.liberali,europeisti,centristi. Noi di +con questo' e minestrone non c'entriamo”. Lo ha detto la leader di +Emma, intervenendo all'assemblea regionale del Lazio di +E. “Noi stiamo lavorando alla costruzione di una alternativa liberale, democratica ed ecologista per il nostro Paese, che non ha nulla a checon ...

Pubblicità

GiovaQuez : Draghi mente. La Nato mente. L'Occidente mente. Putin vuole 'costruire un'Europa più sicura per tutti'. E la premes… - marcocappato : Dare la colpa all’Europa è più facile che governare. #Boris #Brexit - Agenzia_Ansa : Le forti ondate di calore in Europa nel suo insieme hanno confermato che questo del 2022 è stato il secondo giugno… - ItaloSign : @GiovaQuez Mi pare che anche l’idea di Hitler sull’Europa avesse più o meno lo stesso incipit. - raffadelnegro : RT @GiovaQuez: Draghi mente. La Nato mente. L'Occidente mente. Putin vuole 'costruire un'Europa più sicura per tutti'. E la premessa deve e… -

De Zerbi: quale panchina lo attende Quella del Monza ... poi ci sono le altre che si sono piazzate in Europa, che allo stesso modo hanno confermato i loro ... la squadra dalla passata stagione aveva person pochissimi pezzi e quelli più pregiati erano rimasti ... Berlusconi vuole tornare in campo e lancia un proclama (dimenticando i disastri che fa causato all'Italia) 'Se tornassi al governo vorrei un Paese che stesse senza ambiguità dalla parte dell'Europa e dell'... fosse ascoltato con rispetto e potesse condizionare i grandi processi di pace nel mondo, oggi più ... VicenzaPiù ... poi ci sono le altre che si sono piazzate in, che allo stesso modo hanno confermato i loro ... la squadra dalla passata stagione aveva person pochissimi pezzi e quellipregiati erano rimasti ...'Se tornassi al governo vorrei un Paese che stesse senza ambiguità dalla parte dell'e dell'... fosse ascoltato con rispetto e potesse condizionare i grandi processi di pace nel mondo, oggi... Politica Energetica, Più Europa Vicentino: “Servono più opzioni. Anche il nucleare”