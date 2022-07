Piaceva al Napoli, Maximiano firma per un’altra squadra di Serie A: i dettagli (Di sabato 9 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Luis Maximiano è vicinissimo a firmare con la Lazio. Il procuratore del portiere del Granada è sbarcato in Italia per limare gli ultimi dettagli con Lotito, in attesa che i club trovino l’accordo definitivo. Il Granada è appena retrocesso in Segunda Division, e la cessione del portiere classe ’99 è diventata quasi obbligatoria. Infatti, secondo il contratto del portoghese, in caso di retrocessione la sua clausola rescissoria sarebbe stata dimezzata. Granada, Luis Maximiano (Photo by Fran Santiago/Getty Images) Napoli, Maximiano va alla Lazio: le ultime La Lazio dovrebbe strapparlo agli spagnoli per circa 8 milioni di euro, 2 per il prestito, 6 per il riscatto. Ancora non è chiaro se con il diritto di riscatto, o l’obbligo, come ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Luisè vicinissimo are con la Lazio. Il procuratore del portiere del Granada è sbarcato in Italia per limare gli ultimicon Lotito, in attesa che i club trovino l’accordo definitivo. Il Granada è appena retrocesso in Segunda Division, e la cessione del portiere classe ’99 è diventata quasi obbligatoria. Infatti, secondo il contratto del portoghese, in caso di retrocessione la sua clausola rescissoria sarebbe stata dimezzata. Granada, Luis(Photo by Fran Santiago/Getty Images)va alla Lazio: le ultime La Lazio dovrebbe strapparlo agli spagnoli per circa 8 milioni di euro, 2 per il prestito, 6 per il riscatto. Ancora non è chiaro se con il diritto di riscatto, o l’obbligo, come ...

