Pesaro, papà annega mentre è in mare con i figli: il grande di 13 anni si salva, l'altro di 8 è disperso. La mamma sotto choc, c'era bandiera rossa (Di sabato 9 luglio 2022) Un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare nella spiaggia di Gimarra a Fano (Pesaro Urbino), con i due figli: uno, di 13 anni, è stato trasportato con... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 9 luglio 2022) Un uomo è mortotostava facendo il bagno innella spiaggia di Gimarra a Fano (Urbino), con i due: uno, di 13, è stato trasportato con...

Pubblicità

infoitinterno : Pesaro, papà annega mentre è in mare con i figli: il grande di 13 anni si salva, l'altro di 8 è disperso. C'era ban… - infoitinterno : Pesaro, papà annega mentre è in mare con i figli: il grande di 13 anni si salva, l'altro di 8 è disperso. C'er - lacittanews : Un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare nella spiaggia di Gimarra a Fano (Pesaro Urbino), co… - CrestaLaila : Pesaro, papà annega mentre è in mare con i figli: il grande di 13 anni si salva, l'altro di 8 è disperso. C'era ban… - Massimo50677458 : ?? Pesaro, papà annega mentre è in mare con i figli: il grande di 13 anni si salva, l'altro di 8 è disperso. C'era b… -