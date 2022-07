Perché i giovani dovrebbero accettare lavori stagionali

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 luglio 2022) Non è solo una questione di reddito di cittadinanza o di testimonianze raccolte qua e là, è la voglia che latita. Di Neet ce ne sono tanti, e quando si parla di Neet non si intende solo chi non ha un lavoro, ma anche chi non sente l’esigenza di formarsi, di saperne di più. Questo è il vero male. Se vuoi, puoi, almeno qualcosa puoi.un giovane dovrebbe aver voglia di lavorare? Per fame. Non intendo la fame di chi non ha da mangiare, intendo la fame di chi vuol creare. Di chi è vivo e vuole mordere tutto, come i bambini piccoli nella loro fase orale, in cui conoscono attraverso la bocca. Quella voglia di cavarsela, di dimostrare a sé stessi e alla propria famiglia che si sa stare in piedi con le proprie gambe, che si può guadagnare agendo, grazie a quello che si ha in quel momento, alle proprie qualità, magari ancora acerbe e che proprio in quella occasione fanno ...