Per i Mondiali in Qatar la Fifa vuole mettere le telecamere negli spogliatoi (Di sabato 9 luglio 2022) . Lo rivela RMC Sport. L’organizzazione calcistica sta pensando a questa novità che potrebbe essere una violazione della privacy. Le immagini potrebbero essere trasmesse in diretta o leggermente in differita. Ci sarebbe restrizioni per le inquadrature. È un metodo ampiamente utilizzato nel rugby e potrebbe ad esempio consentire alle emittenti di assistere a una riunione tecnico-tattica o semplicemente all’uscita dei giocatori dallo spogliatoio. “È un progetto ben avviato, ma non ancora ultimato. Non è detto che sia pronto per novembre”, afferma una fonte vicina alla Fifa. Inoltre un’altra novità dovrebbe essere una unica sala per le conferenze stampa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) . Lo rivela RMC Sport. L’organizzazione calcistica sta pensando a questa novità che potrebbe essere una violazione della privacy. Le immagini potrebbero essere trasmesse in diretta o leggermente in differita. Ci sarebbe restrizioni per le inquadrature. È un metodo ampiamente utilizzato nel rugby e potrebbe ad esempio consentire alle emittenti di assistere a una riunione tecnico-tattica o semplicemente all’uscita dei giocatori dalloo. “È un progetto ben avviato, ma non ancora ultimato. Non è detto che sia pronto per novembre”, afferma una fonte vicina alla. Inoltre un’altra novità dovrebbe essere una unica sala per le conferenze stampa. L'articolo ilNapolista.

