Pentathlon, Europei U19 & U17 2022: 8° posto per Barletta e Gilioli, in finale quattro azzurrini (Di sabato 9 luglio 2022) Sono proseguiti oggi a Cracovia, in Polonia, gli Europei U19 & U17 2022 di Pentathlon moderno: nella staffetta maschile U19 ottavo posto per Valerio Barletta ed Edoardo Gilioli, mentre nelle qualificazioni maschili U17 sono andati in finale Denis Agavriloaie, Matteo Beggio, Matteo Gozzoli e Mattia Bouvet. Nella staffetta maschile U19 Valerio Barletta (Cinque Per Tutti) ed Edoardo Gilioli (Avia Pervia) si sono classificati all'ottavo posto con 1075 punti. Oro ai francesi Diego Lavillat ed Etienne Clergeau, primi con 1159, argento ai lituani Dzastinas Jasiulevicius e Lukas Gaudiesius, secondi a quota 1153, bronzo all'altra coppia lituana formata da Nojus Chmieliauskas ed Ugnius Kabelinskas, terzi con ...

