Paredes Juve, i bianconeri ci provano. Ma c'è già l'alternativa all'argentino (Di sabato 9 luglio 2022) Paredes Juve e non solo: il club bianconero valuta già i possibili nomi alternativi al centrocampista argentino La Juventus va a caccia di altri rinforzi a centrocampo. In particolare un regista. Il nome in cima alla lista è quello di Paredes, ma il club bianconero avrebbe messo nel mirino anche Lucas Torreira. L'ex viola, dalla sua, vorrebbe restare in Italia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

