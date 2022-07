Pallavolo | Nations League | domani gli azzurri contro l' Olanda

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 luglio 2022) Danzica, 9 lug. - (Adnkronos) - Un'Italia divertente e convincente prosegue il suo cammino in Volleyballmacinando vittorie, punti ma soprattutto entusiasmo nel percorso di crescita tante volte sottolineato dal tecnico azzurro Ferdinando De Giorgi. In attesa di conoscere l'avversaria deglinei Quarti di Finale, con Giannelli e compagni che scenderanno in campo mercoledì 20 luglio alle 21.00 all'Unipol Arena di Bologna, prosegue la prevendita dei tagliandi per assistere alle gare delle Finals di VNL su Ticket One all'indirizzo https://www.ticketone.it/artist/volleyball-/. Le vittorie di questa settimana (9 in totale fino ad oggi che hanno fruttato 28 punti in classifica), con Bulgaria, Iran e Serbia hanno mostrato il carattere di questa squadra capace di ribaltare ...